Stellantis, Cupparo: “Melfi resti al centro del piano industriale”

“Cambiare rotta e valorizzare l’Italia: pronti a incontrare il nuovo Ceo Antonio Filosa”

Con l’arrivo ufficiale di Antonio Filosa alla guida del gruppo Stellantis, crescono le attese per un rilancio del settore automobilistico in Italia, e in particolare per il futuro dello stabilimento lucano di Melfi. A intervenire è l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, che esprime ottimismo e allo stesso tempo chiede chiarezza.

“Siamo consapevoli della complessità della situazione ereditata da Carlos Tavares, ma riconosciamo nel nuovo amministratore delegato Filosa la determinazione necessaria per rilanciare la produzione “made in Italy” e i nuovi modelli previsti per Melfi”, ha dichiarato Cupparo.

Apprezzamento anche per il nuovo Stellantis Leadership Team (SLT) composto da tre dirigenti italiani – Emanuele Cappellano, Davide Mele e Monica Genovese – e con la guida europea affidata a Jean-Philippe Imparato. Secondo Cupparo, si tratta di “una squadra interna con profonda conoscenza del settore, dei brand e del mercato”, che rappresenta “una garanzia per l’inizio della nuova fase aziendale”.

L’assessore ha poi evidenziato la necessità di un confronto diretto con Filosa, da organizzare assieme al presidente Vito Bardi, per ottenere rassicurazioni sulla piena saturazione degli impianti di Melfi, richiesta in primis dalle organizzazioni sindacali.

Cupparo ha giudicato incoraggianti le prime dichiarazioni del nuovo Ceo, che ha parlato di “radici profonde nei territori in cui Stellantis opera” e di “dedizione alla costruzione del futuro del Gruppo”, ma ha anche sottolineato l’urgenza di un “cambio di passo rispetto alla gestione precedente”.

“Oltre alle questioni operative – ha concluso – serve una visione strategica chiara e stabile. La lunga fase di transizione ha lasciato in sospeso molti interrogativi. Dal nuovo Ceo ci aspettiamo risposte concrete sulla valorizzazione di uno stabilimento, quello di Melfi, che ha già dimostrato il suo valore industriale ed economico”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author