Stefano Bollani e Hyung-ki Joo, due pianoforti e un sogno…

«Chiudiamo la Stagione Eventi musicali con un altro “sold out”, a conferma di una rassegna straordinaria che ha coronato in modo altrettanto straordinario la ricorrenza dei trent’anni di attività della nostra orchestra; l’attesissimo concerto con Stefano Bollani & Hyung-ki Joo – che ha fatto registrare l’ennesimo “sold out” – rappresenta da parte nostra un atto di sincera gratitudine verso un pubblico che ci segue con costanza, passione, competenza ed entusiasmo».

La Stagione Eventi musicali 2022/2023, dunque, sabato sera al teatro Orfeo di Taranto, chiude in modo straordinario con un altro “tutto esaurito”: Stefano Bollani & Hyung-ki Joo in concerto. I due grandi pianisti sono stati accompagnati dall’Orchestra Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, con l’esecuzione del concerto per due pianoforti e orchestra di Francis Poulenc.

Nella seconda parte, dopo una breve pausa, Bollani & Joo sono tornati sul palcoscenico per eseguire improvvisazioni su improvvisazioni, strappando grandi applausi e due “standing ovation”. Chiusura migliore sulla Stagione Eventi musicali per celebrare il trentennale dell’Orchestra Magna Grecia, non poteva esserci.

«Conosco l’Orchestra della Magna Grecia e il Maestro Piero Romano da molti anni – ha detto Bollani – da qualche anno in meno, Joo: così ho pensato di mettere insieme, come fosse un mosaico, tutte queste componenti ed eseguire questo brano meraviglioso, il concerto per due pianoforti e orchestra di Francis Poulenc, per poi fare altro durante la serata; Poulenc è il cuore del progetto perché avevo voglia di suonare con due pianoforti e orchestra, perché i due strumenti insieme, con l’orchestra, danno un suono particolare: abbiamo lavorato insieme quattro giorni, ansiosi di andare in scena».

Al trentesimo anno di attività, la Stagione Eventi musicali con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, a cura dell’ICO Magna Grecia, è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto, il patrocinio del Ministero della Cultura e la Regione Puglia, con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Programma Sviluppo, Caffè Ninfole, Kyma Mobilità, Baux Cucine e Comes.

Alla straordinaria carriera concertistica, Stefano Bollani aggiunge il suo crescente successo teatrale, radiofonico e televisivo. Ideatore e conduttore, con David Riondino e Mirko Guerrini, della trasmissione “Dottor Djembè” (Radiorai, 2006-2012), da cui nascono il libro “Lo Zibaldone del Dottor Djembè” (2008) e lo speciale televisivo “Buonasera Dottor Djembè” (Raitre, 2010). A settembre 2020 conduce “Evviva” su Radio3 insieme a Valentina Cenni.

Hyung-ki Joo, pianista e compositore anglo–coreano che ha conquistato i pubblici di tutto il mondo, definito come «uno degli esseri umani dotati di più grande talento», si è esibito con la London Philharmonic, la Royal Philharmonic e la Warsaw Symphonia. Con il violinista Igudesman ha dato vita al duo Igudesman & Joo, creando spettacoli dove la musica classica si unisce alla cultura popolare in un susseguirsi di sketch comici.

