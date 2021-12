Statte, violento schianto tra auto, una si ribalta, due feriti

STATTE (TA) – Incidente stradale sulla strada che collega il Comune di Statte alla Statale 172 dei Trulli per Martina Franca. La collisione è avvenuta poco prima delle otto di questa mattina tra una BMW ed una Ford. Violento l’impatto, le cui cause dovranno essere accertate, feriti i due conducenti, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale con le autoambulanze del servizio sanitario 118, le loro condizioni non sono note. Sul posto i Vigili del fuoco di Taranto che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e liberare la carreggiata, rimasta chiusa al traffico per il tempo dei soccorsi.