STATTE – Morto durante la partita di calcetto. Tragedia a Statte nella tarda serata di martedì 21 febbraio. Un giovane originario del quartiere Paolo VI è morto mentre disputava una partita di calcetto sul campo di gioco della parrocchia San Girolamo Emiliani.

Dopo il malore fatale i soccorsi del 118 sono arrivati in breve tempo ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono accorsi anche medico legale e Carabinieri che dovranno appurare le cause del decesso che sarebbe avvenuto, secondo le prime notizie, per cause naturali.