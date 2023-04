Statte e Governo tibetano in esilio: sindaco propone gemellaggio

“Considero lo scambio interculturale motivo di arricchimento importante per la crescita della consapevolezza e l’interpretazione della contemporaneità e voglio lavorare in questa direzione, per fare del nostro territorio anche un luogo di dialogo e confronto”. E’ così che Franco Andrioli, sindaco di Statte, ha commentato l’incontro svoltosi nei giorni scorsi con una delegazione di monaci buddhisti Therevada.

L’incontro, a cui ha partecipato anche Debora Artuso, consigliera con delega alla cultura, è frutto di una progettualità proposta da Deborah Vasco, che con “Siediti! Ti racconto una storia” dal 2012 è la traduttrice accreditata alla Library of Tibetan Works and Archives di Dharamshala in India, sede del governo tibetano in esilio dal 1959.

Diverse le iniziative proposte dal progetto, non ultimo l’ospitalità dei monaci buddhisti Theravada, Bhante Suddhaso, Ayya Soma e Samanera Vaddha provenienti dal monastero Empty Cloud che si trova nel New Jersey, vicino New York, Stati Uniti, ricevuti dal sindaco di Statte.

La finalità mira alla preservazione del buddhismo nelle sue varie tradizioni considerando che nasce in India nel VI secolo a.C. con gli insegnamenti di Gautama Buddha e si diffonde in tutto l’oriente fondando lignaggi diversi e scuole filosofiche che fanno di questa tradizione una tra le più importanti dal punto di vista dello sviluppo di una mente gentile, compassionevole e non violenta, che mira a stabilire la pace nel mondo.

La figura di SS il XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso ha il merito di aver diffuso il buddhismo in tutto l’occidente ed è stato insignito del Premio Nobel per la Pace nel 1989 per la sua opposizione all’uso della violenza.

Sulla base di tanti altri aspetti culturali, decisamente importanti per la comunità stattese, il Spsindaco Francesco Andrioli intende sviluppare un progetto di gemellaggio con il Dipartimento Culturale del Governo Tibetano in esilio a Dharamshala.

”Sarebbe significativo organizzare un incontro con il Direttore della Library of Tibetan Works and Archives, Ven. Geshe Lhakdor e SS. Il XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso, per definire i protocolli d’intesa utili a sviluppare i progetti presentati dalla dottoressa Deborah Vasco per il territorio di Statte”, ha detto il sindaco Franco Andrioli.

”Nei giorni di permanenza a Statte – aggiunge la consigliera delegata alla cultura, Deborah Artuso -, i monaci buddisti sono stati accompagnati dal Gruppo Speleo Statte, cui vanno i ringraziamenti dell’ amministrazione comunale, a fare una passeggiata meditativa nella nostra gravina. Luogo in cui le bellezze del creato ispirarano profonda spiritualità e suggeriscono unione tra credi religiosi diversi”.

