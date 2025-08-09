9 Agosto 2025

Statte, confermato sequestro area ex Ilva per rifiuti industriali

Redazione 9 Agosto 2025
STATTE – I sigilli restano. Il sequestro preventivo di un’area di circa 700mila metri quadrati nel comune di Statte, collegata all’ex Ilva di Taranto, è stato confermato. Il provvedimento, originariamente disposto nell’ottobre del 2018, è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce e Potenza, in seguito a un’ordinanza firmata dal Gip di Potenza.
Secondo le ricostruzioni degli investigatori, all’interno dello stabilimento siderurgico sarebbero stati depositati in modo incontrollato, e senza le necessarie autorizzazioni, circa 5 milioni di tonnellate di rifiuti industriali, sia pericolosi che non. Tra i materiali individuati si trovano: Fanghi d’acciaieria, Scarti, Polverino proveniente dagli altiforni.
L’area sottoposta a vincolo ha un valore stimato di circa 1 milione di euro e rimane sotto sequestro nell’ambito di un’inchiesta che mira a fare chiarezza sulla gestione dei residui di lavorazione del polo siderurgico tarantino.

