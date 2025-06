Stato di attuazione del PNRR in Basilicata: relazione II semestre 2024

POTENZA – La Regione Basilicata fa il punto sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con la presentazione ai sindacati, avvenuta oggi, della relazione relativa al secondo semestre 2024. L’assessore regionale alla Salute e al PNRR, Cosimo Latronico, ha illustrato i progressi significativi raggiunti, sottolineando l’impegno della Regione nel trasformare la Basilicata attraverso le opportunità offerte dal Piano.

“Siamo a metà del percorso del PNRR – ha detto Latronico – e la Basilicata si conferma una regione dinamica e proattiva nell’utilizzo di queste risorse fondamentali. La relazione che presentiamo oggi, relativa al secondo semestre 2024, evidenzia un quadro positivo: abbiamo attratto risorse per oltre 1,3 miliardi di euro, attraverso l’avvio di quasi 2.000 progetti su tutto il territorio regionale. Questi numeri non sono solo cifre, ma rappresentano concretezza e un futuro migliore per le nostre comunità. La Basilicata sta cogliendo questa opportunità storica per modernizzare le proprie infrastrutture, migliorare i servizi ai cittadini e promuovere uno sviluppo equo e sostenibile”.

L’assessore ha approfondito i settori chiave che stanno beneficiando maggiormente degli investimenti, mettendo in luce l’approccio integrato della Regione: “Il PNRR sta plasmando una Basilicata più moderna e resiliente, e questo si riflette in ogni ambito della nostra azione. In particolare, la digitalizzazione (Missione 1) ha visto un impegno significativo, con fondi e progetti volti a rendere i servizi pubblici più accessibili e smart per i cittadini, facilitando l’interazione con la pubblica amministrazione e riducendo i tempi burocratici. Parallelamente, la transizione ecologica (Missione 2) è al centro della nostra strategia, con investimenti cruciali per la sostenibilità ambientale, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la gestione dei rifiuti e la creazione di infrastrutture verdi che migliorino la qualità della vita nei nostri centri urbani e rurali. Non meno importanti sono gli interventi nel campo dell’istruzione (Missione 4), dove stiamo investendo sul futuro dei nostri giovani, potenziando le infrastrutture scolastiche, l’offerta formativa e le competenze digitali. E naturalmente, la salute (Missione 6) rappresenta una priorità assoluta: stiamo lavorando per rafforzare la medicina del territorio, con la creazione di Case di Comunità e Ospedali di Comunità, investendo in attrezzature all’avanguardia e in telemedicina per garantire cure più prossime e accessibili a tutti i lucani, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza complessiva del sistema sanitario. Infine, l’inclusione sociale (Missione 5) continua ad essere un pilastro fondamentale per garantire opportunità a tutti e ridurre le disuguaglianze, con progetti dedicati al supporto delle fasce più fragili della popolazione e all’integrazione”.

Latronico ha voluto evidenziare anche l’impatto sul tessuto locale e la meticolosa gestione dei fondi: “Abbiamo 73 progetti, per quasi 20 milioni di euro, già attivi nei comuni dell’Area Interna Montagna Materana, e 77 progetti, per 24,5 milioni di euro, dedicati alla transizione ecologica. Questi sono solo alcuni esempi di come le risorse del PNRR stiano raggiungendo capillarmente il nostro territorio, supportando le amministrazioni locali e generando opportunità di sviluppo economico e sociale. Il PNRR è un’occasione unica per la Basilicata, un volano per la crescita e per la risoluzione di criticità storiche. Il nostro impegno è massimo per garantire che ogni euro sia speso con efficacia, trasparenza e nei tempi stabiliti, massimizzando i benefici per i lucani e costruendo una regione più forte, innovativa e inclusiva, capace di affrontare le sfide del futuro con fiducia e determinazione”.

L’assessore ha concluso ribadendo l’importanza della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e l’attenzione al monitoraggio: “Il successo di questo Piano è frutto di un lavoro di squadra instancabile che vede coinvolti la Regione, gli enti locali, le aziende, le associazioni e i cittadini. Continueremo a monitorare attentamente l’attuazione dei progetti, a rendicontare con precisione e a lavorare per cogliere ogni ulteriore opportunità che il PNRR potrà offrire per il bene della Basilicata. L’obiettivo è lasciare alle future generazioni una regione più prospera, efficiente e sostenibile”.

La relazione integrale del secondo semestre 2024 relativa allo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Basilicata è pubblicata sul sito https://pnrr.regione.basilicata.it/il-pnrr/.

