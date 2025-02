Stati Generali Vino: Confagricoltura chiede uso più efficiente dei fondi

Bari – Ottimizzare l’impiego delle risorse destinate al settore vitivinicolo pugliese è una priorità per Confagricoltura, che chiede maggiore flessibilità nella gestione dei fondi per investimenti e promozione.

“È fondamentale che il comparto vitivinicolo della Puglia, in particolare quello delle province di Bari e Bat, possa sfruttare appieno i finanziamenti disponibili. Lo scorso anno solo il 73% delle risorse previste è stato effettivamente utilizzato, e questo non deve più accadere”, ha dichiarato Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-Bat, intervenuto agli Stati Generali del Vino, svoltisi a Roma presso il Campidoglio. L’evento ha riunito imprese e istituzioni per discutere le prospettive del settore.

Secondo Del Core, è necessario rendere più flessibile l’uso dei fondi, permettendo alle aziende di pianificare meglio gli investimenti. “Sarebbe utile anche poter riportare le somme non spese all’anno successivo, così da utilizzarle per eventuali emergenze”.

Tra le sfide per il settore, il presidente ha evidenziato la questione dei dazi sulle esportazioni verso gli Stati Uniti, un mercato che assorbe oltre 15 milioni di euro di vino pugliese. “Dobbiamo essere pronti con strategie di posizionamento che valorizzino il Made in Italy, consentendo ai nostri prodotti di mantenere prezzi adeguati nonostante l’aumento dei costi e delle imposte”, ha concluso Del Core.

La Puglia, con 94.000 ettari vitati, di cui 25.000 nelle province di Bari e Bat, è una delle regioni chiave per la produzione vinicola italiana, ma per competere sui mercati internazionali è essenziale una gestione più efficace delle risorse disponibili.

