Statale 96, due distributori presi di mira dai ladri: si indaga

ALTAMURA – Se il primo non è andato a buon fine, il secondo no e su questo ci stanno lavorando i carabinieri di Altamura. Nella notte in quattro – a bordo di un’Audi A6 scura e travisati con tute bianche, avrebbero provato ad assaltare il distributore di carburanti Camper della strada statale 96, cercando di forzare la porta d’ingresso dei locali ma l’arrivo dei vigilanti li ha messi in fuga.

Una mezz’ora dopo, invece, stessa statale ma secondo distributore. Questa volta a essere preso di mira la colonnina self service della stazione al km 96. I ladri – sempre su un’Audio scura di grossa cilindrata – avrebbero posizionato del materiale esplosivo all’interno nella colonnina riuscendo a portar via il contante. Ad allertare le forze dell’ordine, alcuni passanti. A differenza del primo caso, in questo secondo le telecamere sarebbero state manomesse.

Che i due casi siano correlati tra loro? a stabilirlo saranno le indagini dei carabinieri.

