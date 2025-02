“Stasera non balli? Sporca scimmia”: insulti razzisti per l’attaccante della Fiorentina Kean

Ennesimo episodio di razzismo nel mondo del calcio. Questa volta, la vittima è Moise Kean. Subito dopo la sconfitta contro l’Inter, l’attaccante della Fiorentina ha reso pubblici diversi messaggi discriminatori ricevuti sul proprio profilo Instagram. “Che fai stasera non balli? Sporca scimmia”, “Scimmia fai vedere i muscoli”: questi alcuni commenti denunciati da Kean. In risposta, l’attaccante ha modificato la propria foto del profilo Instagram sostituendola con quella di un gorilla. L’ex calciatore della Juventus ha poi commentato: “Ancora nel 2025…”. La solidarietà della Fiorentina non si è fatta attendere: “La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti”, si legge sui profili social della squadra viola.

