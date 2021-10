MESAGNE- Uno si chiama Filippo Pagano, originario di Mesagne, l’altro Salvatore Damone, di Grottaglie e hanno la stessa passione e amore per gli animali: si chiama ToelettApp l’applicazione per la toilettatura degli amici a quattro zampe ideata dai giovani pugliesi che sta spopolando in Italia.

E solo qualche giorno fa, per la prima volta, il Bel Paese si è trovato in vetta alla classifica europea del Financial Times per elevato tasso di crescita delle aziende. Tra queste, dunque, quella dei giovani imprenditori pugliesi che con la straordinaria idea stanno stravolgendo l’intero settore della toelettatura italiana. Un connubio vincente quello di Salvatore Damone, toelettatore professionista, e di Filippo Pagano, ingegnere informatico formatosi proprio nella città regina delle start-up, Milano.

L’intuizione è partita proprio da Salvatore Damone, durante il primo lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19 e ha coinvolto l’amico informatico, Filippo Pagano: nessuno prima di loro aveva pensato a un sistema di prenotazione online veloce e soprattutto fruibile da ogni cittadino, anche il meno informatizzato.

Così è nata ToelettApp e ogni cittadino può prenotare l’appuntamento con il proprio toelettatore comodamente da casa propria, evitando gli assembramenti nei pressi della toelettatura stessa. A oggi, ToelettApp conta più di mille installazioni in tutta Italia, numero sicuramente destinato a salire.

“Potevamo lamentarci della crisi, della pandemia, dei ristori che non arrivavano, ma abbiamo deciso di fare la differenza, per noi e per tutto il settore della toelettatura professionale e quando abbiamo iniziato a ricevere le telefonate, abbiamo capito che eravamo sulla strada giusta” dice entusiasta Salvatore Damone.

“In Italia per anni si è parlato delle mia amata città solo per quanto concerne la malavita, la situazione sta cambiando, oggi Mesagne è candidata a Capitale italiana della Cultura 2024 e io nel mio piccolo sono ben felice di dare il mio contributo. Mesagne, come Grottaglie, ha tanto da mostrare sia a livello storico che a livello imprenditoriale e sono tante le realtà che stanno cambiando rotta” dice Filippo Pagano sorridendo perché ha ricevuto la notifica di un altro italiano che ha scaricato sul proprio telefono la ToelettApp che hanno ideato.