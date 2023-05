Start Cup Puglia 2023: Al via la sedicesima edizione

Taglio del nastro per la 16esima edizione della Start Cup Puglia, il Premio regionale per l’innovazione, organizzato da ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, in collaborazione con Regione Puglia, Comitato promotore e PNI – Premio nazionale per l’innovazione.

La competizione premia le nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza, offrendo la possibilità di trasformare un’idea di business in un’impresa vera e propria, attraverso attività di accompagnamento progettuale, assistenza tecnica e premi in denaro.

Dal 15 maggio al 7 luglio si svolge la prima fase dell’iniziativa, “Dall’idea al Business plan”, durante la quale gli aspiranti startupper possono richiedere la partecipazione a sessioni di accompagnamento progettuale con coach esperti per definire il proprio piano di impresa.

Per prenotare le sessioni di accompagnamento è necessario compilare e inviare via mail a startcup@arti.puglia.it il template disponibile sul sito di ARTI a questo link https://t.ly/169T.

Le candidature alla competizione vera e propria, la “Gara dei business plan”, sono aperte dal 10 luglio al 20 settembre, in quattro categorie: Life science – MEDTech, ICT, Cleantech & Energy, Industrial.

Durante la finale in programma ad ottobre, i migliori piani d’impresa si sfideranno in una pitch session competitiva davanti a una giuria di imprenditori ed esperti che proclamerà i quattro vincitori ai quali saranno assegnati premi in denaro di importo compreso tra i 3mila e i 10mila euro.

La giuria proclamerà inoltre il vincitore assoluto di Start Cup Puglia 2023, che riceverà la menzione speciale “Premio Regionale per l’Innovazione”. Le altre due menzioni speciali sono: “Innovazione Sociale” e “Impresa sociale in ottica Pari Opportunità”.

Anche quest’anno si confermano due premi speciali da 2mila euro ciascuno: Green and Blue climate change per il miglior progetto di impresa per il contrasto al cambiamento climatico e quello riservato al miglior progetto che ha terminato, o sta effettuando, il percorso di accompagnamento imprenditoriale nell’ambito dell’intervento regionale“Estrazione dei Talenti”.

Ulteriori premi in denaro e servizi sono messi a disposizione dal Comitato promotore, costituito da Enti e organizzazioni che sostengono l’iniziativa e ne supportano la promozione.

I quattro vincitori di Start Cup Puglia e il vincitore del premio “Green and Blue climate change” accederanno di diritto al PNI in programma il 30 novembre e il 1° dicembre 2023 a Milano.

Il regolamento dell’iniziativa e il template per richiedere la prenotazione delle sessioni di accompagnamento sono disponibili sul sito di ARTI www.arti.puglia.it a questo link https://t.ly/169T.

