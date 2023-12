Starita risponde all’ex Franco: Messina-Monopoli finisce 1-1

Un punto a testa per Messina e Monopoli che concludono il 2023 a braccetto con 19 punti. All’ex Franco risponde il solito Starita, che sale a quota 11 in campionato e batte il suo record personale.

LA CRONACA. Il Monopoli si presenta in campo con il 4-4-2 con Starita e De Paoli coppia d’attacco, 4-3-3 per il Messina con Scafetta, Luciani e Zunno in avanti.

La prima occasione è per il Monopoli: traversone basso da destra e conclusione di Borello che termina alta. Al dodicesimo risponde il Messina con una conclusione improvvisa di Ragusa: Perina si allunga e devia in angolo.

I padroni di casa passano al 20’ quando Franco riceve da Ragusa al limite dell’area di rigore, entra in area e trafigge un incolpevole Perina. Il Monopoli di quest’anno non può prescindere da Starita e l’attaccante lo dimostra al 1’ di recupero quando dal nulla si inventa il gol del pareggio con un diagonale perfetto dal limite dell’area che si insacca alle spalle di Fumagalli.

All’11’della ripresa Messina vicina al nuovo vantaggio: Ortisi riceve sulla sinistra e colpisce il palo alla sinistra di Perina. Non ci sono più spunti degni di nota fino al 43’ quando Simone supera il portiere avversario ma non riesce a depositare alle spalle di Fumagalli. Non succede più nulla. Finisce 1-1 con le due squadre che sanno che devono cambiare marcia nel 2024 per conquistare la salvezza.

Serie C Now 2023/2024 / 19a Giornata

stadio “San Filippo – Franco Scoglio” / Messina

venerdì 22 dicembre 2023, ore 20,45

Messina – Monopoli 1-1

Reti: 19′ pt Franco (Mes), 45′ pt Starita (Mon)



Messina (4-3-3): Fumagalli; Salvo, Pacciardi, Manetta, Ortisi; Firenze (28′ st Frisenna), Franco, Scafetta; Ragusa, Luciani (28′ st Cavallo), Zunno.

All.: Modica.

A disp.: De Matteis, Di Bella; Darini, Lia, Tropea, Polito, Giunta, Santoro, Zammit.



Monopoli (4-4-2): Perina; Viteritti, Fazio, Ferrini, Dibenedetto (34′ st Cargnelutti); Cristallo (20′ st D’Agostino), Vassallo, Iaccarino, Borello (38′ st Simone); Starita, De Paoli (34′ st Spalluto).

All.: Anaclerio.

A disp.: Alloj, Sibilano; Sorgente, De Santis, Piarulli, Mazzotta, Riccardi.

Arbitro: Adolfo Baratta Rossano

Assistenti: Nicola Di Meo Nichelino, Marco Munitello Gradisca d’Isonzo

Quarto: Cataldo Zito Rossano





Ammoniti: Firenze, Pacciardi, Franco (Mes), Cristallo,, Vassallo, Viteritti (Mon)

Espulsi: –

Recupero: 2′ pt, 7′ st

Angoli: 2 (Mes), 1 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 6/3 (Mes), 4/1 (Mon)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp