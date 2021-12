BRINDISI- Dalle questure di Brindisi, Taranto, Bari e Matera e dall’incarico di direttore della IX Zona Polizia di frontiera di “Puglia Abruzzo Molise” sarà il nuovo questore reggente di Bergamo: Stanislao Schimera, il poliziotto di origine brindisina con un passato fatto di impegno sul campo e incarichi importanti, aggiunge una nuova tappa nel proprio curriculum.

Il percorso professionale di Stanislao Schimera

Dirigente Superiore della Polizia di Stato, il 61enne Stanislao Schimera, coniugato con figli, è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Vincitore nel 1985 del concorso per vicecommissario della Polizia di Stato, ha avuto come prima assegnazione il III Reparto Mobile di Milano. Numerosi gli incarichi ricoperti nel corso della sua ultratrentennale esperienza professionale che lo hanno portato in varie località della Penisola.

Tante le storie di vita vissuta da raccontare per Stanislao Schmera: dal lavoro operativo con lo sbarco nel 1990 degli albanesi a Brindisi, con oltre 30mila arrivi da gestire, e la ricerca di 400 bambini scomparsi, di cui 250 ritrovati o la rivolta degli immigrati del Cara a Bari il primo agosto 2011.

Digos, Squadra Mobile, Nucleo prevenzione crimine, alcune delle attività che lo hanno visto in prima linea, impegnato nelle lotta al crimine organizzato, in particolare la Sacra Corona Unita. Infatti, nel 1995 ha avuto la promozione per merito straordinario alla qualifica di vicequestore aggiunto, con decreto del ministro dell’Interno Giorgio Napolitano, su segnalazione del Capo della Polizia Ferdinando Masone: ha arrestato, dopo una violenta colluttazione, un pericoloso criminale che ha esploso, a scopo di rapina, alcuni colpi di pistola all’indirizzo del funzionario e della consorte, al settimo mese di gravidanza.

Tra gli ultimi incarichi, nel 2013, promosso Dirigente Superiore è stato direttore del compartimento della Polizia Ferroviaria per la regione Calabria, per poi ricoprire dal 1 febbraio 2014, le funzioni di Questore della città di Matera, dal 7 settembre 2015 al 1 maggio 2019 quelle di Questore della città di Taranto, dal 4 giugno 2019 al 2021 direttore della IX Zona Polizia di frontiera di “Puglia Abruzzo Molise”. E dal gennaio 2022 Stanislao Schimera sarà il nuovo questore reggente di Bergamo.