BARLETTA – Cinque giornate di squalifica per Matteo Di Piazza e una per Carlo Vicedomini. Questi i postumi di disciplinari per il Barletta (foto Massimo Corcella) dopo la vittoria di sabato sera contro il Bitonto. I biancorossi andranno a Martina senza il playmaker salentino, che tornerà direttamente al Puttilli contro il Gravina, ma soprattutto senza il centravanti siciliano, stoppato per un mese e nuovamente a disposizione soltanto il 19 marzo contro il Brindisi.

Le decisioni del Giudice Sportivo non scuotono però l’ambiente barlettano, già consapevole di doversi concentrare sulla trasferta del Tursi e sull’inseguimento alla Cavese capolista. Determinante anche il ruolo del Nardò, secondo in classifica a +1 sul Barletta e ospite domenica al Lamberti, in casa dei campani, per uno scontro diretto che può definire ulteriormente la corsa al vertice.

Farina prepara le contromosse per la sfida di Martina, con il rientro di Maccioni nel pacchetto offensivo e la possibilità di maggior spazio anche per Scaringella. Lattanzio resta il terminale di riferimento, mentre a centrocampo è pressoché obbligato l’impiego di Feola, con Milella in rampa di lancio e gli under Cafagna e Ponzo a giocarsi una maglia da titolare.

Tutto in divenire verso domenica, mentre è già partita la vendita del settore ospiti. Sono 800 i biglietti disponibili per i tifosi biancorossi, 400 già venduti tra lunedì sera e l’intero martedì.

