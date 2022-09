BARLETTA – Sette anni, quattro mesi e tre giorni dopo, lo stadio “Puttilli” riconquista la certezza di poter ospitare un evento ufficiale. La Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ha dato l’ok per l’agibilità della principale struttura sportiva di Barletta, che da questo weekend tornerà fruibile per gli spettatori e le società.

Ottenuta l’agibilità, tocca ottenere l’omologazione da parte della Lega Dilettanti, federazione a cui fa capo il Barletta Calcio. Documentazione già inviata via PEC, autorizzazione attesa nelle prossime ore.

Sabato toccherà al Mennea Day, domenica Barletta-Molfetta per la sfida di Serie D. La gradinata resta chiusa per l’assenza di tornelli da installare anche a stagione in corso, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito comunica le disposizioni a cui dovrà attenersi il Barletta Calcio.