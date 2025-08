Stadio del Nuoto: avviati i lavori di manutenzione straordinaria per la piscina interna

Sono iniziati i tanto attesi lavori di manutenzione straordinaria presso lo Stadio del Nuoto. L’intervento, che si concentrerà sulla piscina interna da 25 metri, ha l’obiettivo di migliorare la struttura e renderla pienamente fruibile in vista della prossima stagione sportiva.

I lavori, la cui durata è stimata in circa 60 giorni, non interesseranno la vasca in sé, ma le componenti edilizie dei locali che la ospitano. Come spiegato dall’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, gli operai si occuperanno della riqualificazione del soffitto, del ripristino e dell’intonacatura delle pareti perimetrali e della sistemazione di alcune porzioni del sistema di aerazione.

“Con gli interventi partiti ieri contiamo di riconsegnare entro due mesi la vasca coperta più piccola ad atleti e fruitori dello Stadio del Nuoto,” ha commentato l’assessore Scaramuzzi, sottolineando che “una volta conclusi, entrambe le vasche interne saranno nella piena disponibilità dei cittadini”.

L’intervento è finanziato nell’ambito di un accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini. La scelta di svolgere i lavori nel periodo estivo è stata fatta per minimizzare i disagi e garantire la piena funzionalità della vasca in tempo per l’inizio degli allenamenti autunnali.

Il consigliere comunale Lorenzo Leonetti ha sottolineato l’importanza di questi lavori: “Rendere i luoghi di accesso allo sport e gli spazi sportivi fruibili, sicuri e accoglienti per tutti i cittadini è una delle priorità di questa amministrazione, in quanto rappresenta un investimento sulla crescita sana dei nostri ragazzi e, più in generale, sul benessere della nostra comunità”.

Oltre agli interventi in corso, l’amministrazione guarda già al futuro. L’assessore Scaramuzzi ha infatti confermato che è in fase di progettazione la nuova piscina olimpica esterna. Il progetto, già finanziato, prevede la demolizione della vasca esistente e la sua ricostruzione ex novo. L’obiettivo finale è quello di dotare la città di un impianto sportivo completamente rinnovato, moderno e in linea con i nuovi standard europei.

