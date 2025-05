Stabilizzazioni in Asl Brindisi, Gioia: “Iter in fase conclusiva”

La fase di verifica delle domande per la stabilizzazione del personale sanitario nella provincia di Brindisi è entrata nel vivo. A confermarlo è Tommaso Gioia, consigliere per la sanità della presidenza della Regione Puglia, che ha fatto il punto sull’iter in corso, rassicurando lavoratori e cittadini.

La chiusura dei termini per la presentazione delle istanze rappresenta solo uno dei passaggi previsti dalla normativa. “Gli uffici competenti – ha dichiarato Gioia – sono già attivamente impegnati nella verifica dei requisiti”. Entro la fine della prossima settimana, la ASL di Brindisi renderà noti gli elenchi degli operatori idonei alla stabilizzazione, insieme a quelli dei candidati chiamati a sostenere il colloquio previsto dalla procedura.

Gioia ha inoltre chiarito che la convocazione di 58 infermieri dalla graduatoria della ASL Bari è legata esclusivamente ad adempimenti propedeutici alla firma di contratti a tempo indeterminato e non compromette in alcun modo il diritto alla stabilizzazione per chi ha maturato i requisiti previsti.

“La nostra priorità – ha aggiunto – è garantire un reclutamento trasparente e conforme alla normativa, assicurando pari trattamento e nessuna discriminazione tra i lavoratori”.

Il direttore generale della ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, sta lavorando a una strategia che punta a ridurre il precariato e rafforzare la presenza stabile di personale nei reparti più sotto pressione.

Oltre alla stabilizzazione del personale attualmente impiegato con contratti a tempo determinato, l’azienda ha previsto nuove assunzioni mirate in base alle esigenze operative delle strutture sanitarie.

“Continueremo ad aggiornare la cittadinanza in modo chiaro e onesto – ha concluso Gioia – per garantire trasparenza e un servizio sanitario all’altezza delle aspettative del territorio”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author