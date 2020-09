Condividi

La prima occasione per misurarsi contro un avversario, per la prima volta non sarà partitella in famiglia. Il Bari di mister Auteri ha organizzato per venerdì 18 settembre alle ore 17, presso l’Antistadio San Nicola, un allenamento congiunto con il Casarano, formazione del girone H di Serie D. La squadra del presidente Maci è una delle candidate alla vittoria del campionato e in rosa conta diversi ex biancorossi come Mattera, Feola e Morleo.