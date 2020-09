Ssc Bari | Ufficiale Andreoni, ha firmato un triennale

Condividi

La SSC Bari S.p.A. comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Cristian Andreoni (Vaprio D'Adda, 30 maggio 1992); il laterale destro ha firmato un contratto triennale e sarà a disposizione di mister Auteri nel ritiro di Cascia appena completato l'iter legato a test e tamponi.

Cresciuto nelle giovanili del Milan, veste le maglie di Ponte San Pietro, Pro Patria (30 presenze) e Reggiana (41 presenze) prima di passare, nel 2017, al Lugano. Rientra in Italia per vestire le maglie di Bassano (31 presenze) e Vicenza (19 presenze). Nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie B con l'Ascoli (15 presenze la prima stagione e 30 presenze la scorsa).