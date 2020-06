Ssc Bari | Test sierologici e tamponi, la squadra è pronta a ripartire

Condividi

Da lunedì tutti sul campo per gli allenamenti individuali. Il Bari riparte e lo fa da casa sua, dal San Nicola e dall’antistadio, dopo i test sierologici e la prima serie di tamponi a cui i tesserati del club del patron Luigi De Laurentiis si sono già sottoposti. I biancorossi non vedono l’ora di ripartire, come testimoniano le storie dei bomber Antenucci e Simeri su Instagram e sono ora pronti a scendere sul campo, molto probabilmente da lunedì prossimo e a porte chiuse per evitare assembramenti. Nel frattempo i giocatori si sottoporranno a nuova visita medico/sportiva per conseguire l’idoneità agonistica e, successivamente, al secondo tampone per procedere con gli allenamenti collettivi tra giovedì e venerdì. Il tutto aspettando il consiglio federale di lunedì, nel quale potrebbe essere delineata la griglia dei playoff e le eventuali date. Vivarini avrà tutti a disposizione, come del resto al momento dell’interruzione. Quasi tre mesi dopo il pari di Catanzaro, quindi, si riprende, con l’obiettivo serie B in testa sgombro da algoritmi e medie ponderati. La speranza è che l’unico giudice sia il campo e che dopo i 3 mesi di clausura si torni a respirare aria di calcio giocato, magari con la curva in discesa e gli spettatori sugli spalti.