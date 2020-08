Ssc Bari | Tanti giocatori da piazzare per far spazio ai nuovi innesti

Condividi

Se si dovessero fare dieci innesti ci sarebbero da risolvere dodici contratti. Questo quello che impongono le nuove regole del campionato di Serie C, che prevedono una rosa da 22 giocatori professionisti più i giovanissimi in addestramento. E’ una situazione non facile quella in cui si troverà il direttore sportivo del Bari che a meno di scossoni o stravolgimenti dell’ultima ora sarà ancora Matteo Scala. 9 (Neglia, Bolzoni, Di Cesare, Ciofani, Costa, D'Ursi, Folorunsho, Simeri) le scadenze a giugno 2021, 12 (Frattali, Terrani, Scavone, Corsinelli, Bianco, Maita, Hamlili, Nannini, Antenucci, Kupisz, Schiavone, Marfella) quelle al 2022 e 3 quelle al 2023 (Berra, Sabbione, Perrotta) in una rosa che potrebbe vedere molti volti nuovi e tanti giocatori a cui dovrà essere trovata una collocazione. Tra i giocatori da piazzare ci saranno ancora Neglia, Esposito e Bolzoni, in scadenza nel 2021, di ritorno da Fermana e Lecco. Non rientreranno nei piani di Vivarini, che pare essere intenzionato anche ad accontentare le richieste di Costa, che chiederà di giocare almeno in Serie B e Folorunsho (prestito biennale dal Napoli fino al 2021), che ha diverse richieste visto anche il suo status di under. Da valutare le posizioni di Corsinelli (2022) e D’Ursi (prestito fino al 2021), poco utilizzati durante la stagione e quella di Nannini, che tornerà dal Piacenza. Se questi 8 dovessero andar via sarebbero 6 le caselle libere da riempire con i calciatori sulla lista del mister: ci sarebbe quindi spazio per un difensore centrale, un terzino sinistro, un trequartista, due centrocampisti e un attaccante. Ma i cambiamenti in rosa non saranno solo questi: andranno via due-tre giocatori utilizzati con costanza durante l’anno. Vivarini avrebbe chiesto di ringiovanire la difesa e di liberare almeno un posto a centrocampo, con uno tra Di Cesare (2021), Sabbione (2023) e Perrotta (2023) che rischierebbe così come uno tra Bianco e Schiavone. Sempre che il mister fosse confermato e accontentato. Il futuro è ancora un rebus, la risoluzione arriverà non prima del weekend.