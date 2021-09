Ssc Bari | Stop alle multiproprietà dal 2024/2025

Un nodo da sciogliere entro la stagione 2024/2025. La famiglia De Larurentiis non potrà più essere proprietaria contemporaneamente di Bari e Napoli. Lo ha stabilito il Consiglio federale Figc approvando all’unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un club professionistico con l’obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell’affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D. Per i casi esistenti, attraverso una disciplina transitoria, si è dato tempo per la dismissione entro l’inizio della stagione 2024/25.Lo aveva anticipato Gabriele Gravina ai nostri microfoni, lo ha ratificato oggi. La Filmauro dovrà così decidere quindi se tenere il Napoli o il Bari e non potrà avere partecipazioni nemmeno per l’1% nell’altra società. Un bivio, quindi vicino ma non come ci si aspettava, visto che di fatto ci saranno altri tre anni per capire le sorti delle due società e scegliere dove restare. Il blasone, la storia, il valore delle rose e gli obiettivi del Napoli farebbero pensare ad una risposta scontata ma fino al giugno 2024 può ancora succedere di tutto. Nel frattempo la vittoria di Messina sembra aver convinto anche gli scettici, la squadra del Bari si è imposta nonostante i tanti cambi nella formazione iniziale. I biancorossi hanno portato a casa tre punti e si affacciano al derby contro il Monopoli di domenica pomeriggio (che trasmetteremo in diretta su Antenna Sud 13) da prima della classe, con un punto di vantaggio proprio sui biancoverdi. Il successo in terra siciliana è frutto della programmazione del ds Polito e delle sue cosiddette coppie, che hanno permesso a Mignani di cambiare gli uomini senza stravolgere lo spartito tattico. Dentro Pucino, Celiento, Mazzotta, Scavone, e Cheddira al posto di Belli, Di Cesare, Ricci, Di Gennaro e Antenucci, praticamente mezza squadra nuova rispetto a qualche giorno prima. Una prova di forza insomma, con la sfida ai biancoverdi che sa di banco di prova per la conferma.