Ssc Bari | Sondato Meluso per il ruolo di ds: l’ex Lecce dice no

Sistemata la casella relativa all’allenatore il Bari si sta muovendo per assicurare alla squadra un direttore sportivo. Nei pensieri della famiglia De Laurentiis c’era anche Mauro Meluso, ds che ha portato il Lecce in Serie A e che quest’anno sta facendo benissimo con il suo Spezia, dove ricopre il ruolo di direttore generale. Al dirigente calabrese era stato proposto un progetto a lungo termine ma l’attuale posizione dello Spezia in A e l’impossibilità di fare mercato hanno spinto Meluso a declinare la proposta. L’aver pensato ad un nome così importante, però, sottolinea l’ambizione della proprietà biancorossa, che nelle prossime ore ufficializzerà anche il nuovo direttore sportivo.