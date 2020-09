SSC Bari | Si raffredda la pista calabrese, il Foggia su Neglia

Condividi

La pista Catanzarese sembra raffreddarsi man mano che passano le ore. Il club calabrese ha infatti proposto al difensore Daniele Celiento un prolungamento di contratto, mentre per Di Risio si vuole una risposta del Bari entro poche ore, mettendo di fatto paletti a qualsiavoglia trattativa. Seppur siano calciatori preconosciuti da Auteri e magari anche da lui graditi e’ giusto prevedere anche il piano b e se fosse necessaro anche il C. Per cio’ che concerne gli arrivi piu’ semplici si leghera’ al Bari con un contratto quadriennale l’attaccante Leonardo Candellone, ex Pordenone ma di proprieta’ del Torino. Un 22 fisicamente prestante, ma anche molto rapido nonostante l’altezza. Contratto triennale, ma questo lo stiamo ormai dicendo da giorni per Cristian Andreoni 28 proveniente dall’Ascoli che andra’ a rinforzare la batteria difensiva. Molto corteggiato Tommaso D’Orazio ex Cosenza, giocatore di fascia che potrebbe essere davvero utile per il 3-4-3 di Auteriana filosofia, ma sara’ diffcile portarlo in biancorosso per i tanti corteggiatori. E mentre Bolzoni e Nannini hanno gia’ preparato le valigie destinazione Lecco, Samuele Neglia e’ entrato nell’ottica del Foggia oltre che del Ravenna due societa’ che da qualche ora respirano aria di serie C. L’offerta migliore per l’attaccante classe 91 fara’ la differenza. Intanto prosegue la preparazione nel ritiro di Cascia con una data entrata ormai nelle vene dei biancorossi: 27 settembre, giorno in cui iniziera’ il campionato di serie C