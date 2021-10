Ssc Bari | Scavone l’uomo della provvidenza

Gol a Potenza, rigore procurato contro il Monterosi, assist a Messina e ancora gol domenica scorsa.

Manuel Scavone è l’uomo della provvidenza in casa Bari, due reti che sono valse punti preziosi e un assist per il 2-0 di Paponi che ha chiuso la partita a Messina, con l’inframezzo di un rigore procurato a Monterosi. Il centrocampista bolzanino, da possibile partente nel mercato estivo sta diventando decisivo per il Bari di Mignani. Un contratto spalmato fino al 2023, una missione da compiere: riportare il Bari dove merita. Sta dando fisicità e qualità al centrocampo biancorosso in un ruolo che non è il suo, quello di mezzala destra a piede invertito, sacrificandosi per lasciare spazio ad Andrea D’Errico. E lo sta facendo molto bene. In casa Bari non si stanno facendo sentire le assenze pesanti di Di Gennaro e Bianco, che unite a quella di Lollo privano Mignani di metà mediana. Ma il segreto della squadra di Polito è proprio questo. Giocatori forti e intercambiabili per gestire al meglio squalifiche e infortuni. E Manuel Scavone è uno di questi.