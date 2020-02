Ssc Bari | Prolungati i contratti di Hamlili e Bianco fino al 2022

Condividi

Il Bari prosegue il lavoro per consolidare la rosa, allungando i contratti ai giocatori reputati fondamentali per il progetto sportivo dei prossimi anni: il club ha ufficializzato l'accordo per il prolungamento degli accordi con i centrocampisti Raffaele Bianco e Zaccaria Hamlili. Erano in scadenza a giugno prossimo e sono stati prolungati per il prossimo biennio (fino a giugno 2022).

La societa' lavora anche per perfezionare il prolungamento del contratto con la punta Simeri, autore di ben nove reti nella

stagione in corso.