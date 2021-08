Ssc Bari | Presentate le nuove maglie

Fede, Passione e Speranza, con i colori della bandiera dell’Italia che tante soddisfazioni sta avendo dal mondo dello sport. Sono state presentate allo stadio San Nicola le nuove maglie del Bari, che per l’occasione ha anche svelato i suoi due nuovi sponsor. La prima è di colore bianco e richiama la maglia indossata nella stagione ‘81/82 allenata da Enrico Catuzzi. Maglia bianca e manica rossa con un design pulito. Campeggia la fiamma, invece, sulla seconda, di colore rosso e denominata “passione”. Quella fiamma che a Bari si spera si riaccenda tra la squadra e una tifoseria delusa dalle prestazioni dell’ultima annata. La novità è la terza maglia, di colore verde, denominata Speranza. Quella speranza di rivedere lo stadio pieno e il Bari nella categoria che gli compete. Qualche parola è stata pronunciata anche dal mister Michele Mignani, che in un momento di mercato di empasse dovrà scegliere chi dovrà indossare quelle maglie. Il diesse Polito è ancora impegnato su più fronti per sfoltire la rosa. Ultima novità riguarda la campagna abbonamenti: attendendo le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico, si parte con la sottoscrizione di fan card, che darà diritto ad un 20% di sconto sul costo del biglietto. Le maglie ci sono, le indicazioni per riempire lo stadio anche: starà a chi resta cercare di rinsaldare un legame che causa Covid e risultati si è un attimo dissolto.