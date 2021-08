Ssc Bari | Porte girevoli, parte Marfella, arriva Polverino

Porte girevoli accanto a Pierluigi Frattali. Il Bari cambia il secondo portiere con Davide Marfella che parte in direzione Napoli ed Emanuele Polverino che arriva dal Santa Maria Cilento. Il classe ’99, da tre anni a Bari, prima come titolare in D e poi come secondo di Frattali in Lega Pro, va ad affiancarsi a Ospina e Meret e a prendere il posto di Nikita Contini, che dopo esser maturato ai piedi del Vesuvio, andrà a giocarsi le sue chances con il Crotone di Francesco Modesto in un progetto di Serie B a salire. Percorso che probabilmente il Napoli immagina anche per Marfella, che nel capoluogo pugliese sarebbe chiuso dall’esperienza del suo compagno di reparto. Arriva dal Santa Maria Cilento, invece, Polverino, in passato a Castellammare di Stabia quando Polito era il direttore delle vespe. Una quindicina di presenze in C con Sicula Leonzio e Rende, più di 50 in D con le maglie di Agropoli, Sicula Leonzio e appunto Santa Maria Cilento. Per la difesa, invece, il Bari non molla Gigliotti che dopo una prima richiesta fuori portata per le casse biancorosse potrebbe avvicinarsi alle condizioni poste dai biancorossi. Difficilissima la pista che porta invece a Luca Marrone, in scadenza a giugno 2022 con il Crotone e seguito dal Monza. Il suo entourage parla di contatti con il Bari, ma al momento ci sono pochi riscontri, con la società alla ricerca di un centrale con caratteristiche diverse rispetto al giocatore scuola Juve, che ha vestito biancorosso nel 2017/2018.