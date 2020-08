Ssc Bari | Partita ufficialmente la stagione. Mercato: Celiento, D’Orazio e Andreoni per le fasce

Condividi

E’ cominciata l’avventura del Bari di Auteri. I giocatori hanno raggiunto il capoluogo e si sono sottoposti ai primi esami allo stadio San Nicola, dove si sono radunati in vista della partenza del ritiro per Cascia, in programma per giovedì. C’era anche il tecnico siciliano che in queste ore ha sbrigato le pratiche burocratiche per liberarsi dal Catanzaro. 25 i giocatori a disposizione del tecnico compreso il 2002 liso, con due caselle da liberare per rientrare nella lista dei 22 nati fino al 2001 e successivamente un giocatore da far uscire per ogni nuovo acquisto. Sul mercato oltre a Kupisz, richiesto dalla Salernitana, anche Bolzoni, Esposito e Nannini, di rientro dai prestiti a Lecco, Fermana e Piacenza. Sul fronte entrate attivissimo il direttore Romairone che starebbe sondando almeno due giocatori per ruolo. Sull’esterno destro piacciono Celiento del Catanzaro e Andreoni dell’Ascoli, a sinistra D’Orazio del Cosenza può essere l’alternativa a Costa, che almeno per il momento non si muove da Bari, mentre a centrocampo Auteri vorrebbe riformare la coppia Maita-De Risio che ha già allenato a Catanzaro. Buone notizie, nel frattempo, arrivano da Simone Simeri. Il giocatore prosegue il programma di recupero e nei primi giorni di settembre potrebbe già essere aggregato al gruppo squadra.