Ssc Bari | Obiettivo playmaker, Mercurio verso la Fiorentina

Dopo Botta il playmaker, con Mercurio e Mane destinati a proseguire le loro avventure nelle Primavera 1 di Fiorentina e Napoli. Prosegue la marcia di avvicinamento del Bari all’esordio in Coppa Italia di Serie C, fissato per sabato 21 alle ore 21 al San Nicola contro la Fidelis Andria. Sarà una settimana di preparazione all’esordio ufficiale e di mercato, con il ds Polito impegnato sia sul fronte degli ingressi che su quello delle uscite. Sembra essere Firenze la destinazione di Giovanni Mercurio. Il trequartista 18enne sarebbe allettato dalle sirene della viola, che ne farebbe uno dei pilastri della Primavera e lo formerebbe così come ha fatto con Gaetano Castrovilli. Prestito oneroso con diritto di riscatto la formula, che garantirebbe al Bari di incassare una cifra vicina al milione di euro in caso di cessione o di riavere un giocatore proveniente dal settore giovanile di una squadra di Serie A se i toscani non dovessero riscattarlo. Prestito secco alla Primavera del Napoli, invece, per Mane. Sistemate queste due uscite si penserà anche a piazzare Terrani e Perrotta, altri giocatori fuori dai piani di Mignani che li ha utilizzati pochissimo nei test precampionato. Il prossimo arrivo, invece, potrebbe essere il playmaker. Il Bari ha seguito per un pezzo il francese Tagordeau del Venezia. 32 anni, da 13 in Italia, è reduce dalla promozione in Serie A con la maglia del Venezia e legato ai lagunari da altri due anni di contratto. Il doppio salto all’ingiù non lo convincerebbe appieno, ma il direttore biancorosso potrebbe fargli cambiare idea piazzando il sesto colpo di mercato dopo gli arrivi di D’Errico, Belli, Mazzotta, Cheddira e Botta.