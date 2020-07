Ssc Bari | L’idea è dare continuità

Condividi

Sembra essere continuità la parola d’ordine in casa Bari. Il gruppo di lavoro biancorosso si sarebbe incontrato a Milano per tracciare il percorso che porterà alla costruzione della squadra del prossimo anno. L’idea sarebbe quella di ripartire dalla base solida di questa stagione con quattro-cinque innesti di qualità per far partire la caccia al primo posto. Intesa di massima per la conferma di Matteo Scala nel ruolo di direttore sportivo, incontro in programma nelle prossime ore con Vincenzo Vivarini, che aveva chiesto alcuni giorni di tempo per riflettere sulla sua posizione dopo la sconfitta con la Reggiana nella finale playoff. La società esporrà le sue idee, volte comunque sempre alla conquista del primo posto, il tecnico avanzerà le sue richieste e se verrà trovato un punto d’incontro il matrimonio continuerà. In caso contrario già dal fine settimana si andrà sul mercato per individuare la figura di un nuovo allenatore. Non dovrebbe subire variazioni il budget a disposizione per la nuova stagione, nonostante l’emergenza Covid la proprietà sembra intenzionata a riprovare il salto con le stesse risorse del campionato appena finito. Sembrano lontane, invece, le posizioni di Bari e Brienza. Il club ambassador potrebbe lasciare la puglia con l’intenzione di ricoprire un ruolo più importante in un’altra piazza.