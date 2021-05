Ssc Bari | In attesa del ds un nuovo ingresso in società

In attesa dell’approdo al Bari del nuovo ds la società di Luigi De Laurentiis pensa a rafforzare la dirigenza. Entrerà con un ruolo nell’area sportiva Antonio Sinicropi, 33 anni, ex calciatore di Reggiana (C1), Vigor Lamezia (C2) e Palmese (D) fermato da un brutto infortunio qualche anno fa. Una figura con esperienza in campo molto vicina alla famiglia che fungerà da raccordo tra l’area tecnica e la società. Dopo un’annata in cui le figure societarie erano in numero sottostimato rispetto alla necessità, insomma, il Bari pare correre ai ripari.