Ssc Bari | Il giorno di Mazzotta

Ripresa degli allenamenti in casa Bari. Prima di tornare a lavorare sul campo, Di Cesare e compagni si sottoporrano ad un nuovo ciclo di tamponi come previsto dal protocollo in vigore. La prima seduta stagionale all’Antistadio verrà svolta in modalità individuale; dopo gli accertamenti sanitari del caso verrà poi dato l’ok alla modalità collettiva. I calciatori che si sono ‘negativizzati’ nei giorni scorsi, potranno tornare a lavorare in gruppo appena ottenuto il benestare medico. Potrebbe essere oggi il giorno di Mazzotta.