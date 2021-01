SSC Bari | Fatta per l’arrivo di Cianci: c’è la firma

C’è la firma di Cianci. E’ questa la notizia dell’ultima ora: la lunga ed estenuante trattativa è giunta al termine. Il Bari ha il suo nuovo attaccante, il barese Pietro Cianci è in questo momento a Potenza, pronto a dirigersi verso il capoluogo pugliese. Arriva in prestito secco dai lucani, mentre in rossoblù arriverà dal Bari l’attaccante Romero, prelevato a titolo definitivo dalla Juve Stabia (prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per il Potenza).

Cianci si aggregherà dalla giornata di domani al gruppo e sarà già convocato per la trasferta di Teramo.