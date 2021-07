Ssc Bari | Dopo Ciofani e D’Orazio almeno altre quattro uscite imminenti

Dopo Ciofani e D’Orazio nella lista dei partenti del Bari ci sono Perrotta, De Risio, Semenzato e Candellone. Continua il lavoro del ds Polito per lo sfoltimento della rosa, che deve essere portata a 18-19 uomini per inserire i 5-6 acquisti che dovrebbero far fare il salto di qualità. Il difensore classe ’94, che in due anni ha totalizzato 46 presenze e 3 reti è attenzionato dalla Reggiana, che vorrebbe ripartire da lui per dare nuovamente l’assalto alla Serie B, persa dopo la retrocessione di questa stagione. Non solo il Pescara di Auteri su Carlo De Risio, che piace anche al Catanzaro del nuovo ds Alfio Pelliccioni e di Calabro, società che l’ha ceduto proprio al Bari 12 mesi fa. Semenzato, invece, è seguito alla Triestina, che lo riporterebbe al nord dopo l’esperienza vittoriosa a Pordenone, mentre per quanto riguarda la punta si sarebbe affacciato anche il Palermo, alle prese con la ricerca del sostituto di Lucca. Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, la prima casella da riempire per il 4-3-1-2 di Mignani è quella del trequartista. Complicato arrivare a Botta, che ha tante richieste in Serie B, mentre Bombagi è conteso da Avellino e Palermo. Non da escludere anche Schenetti: l’ex Cittadella ed Entella potrebbe tornare in Serie C, ma prima di affondare il colpo Polito deve piazzare almeno altre due pedine in uscita.