BARI – Dopo Bosisio, Dorval e Caprile Leonardo Benedetti potrebbe essere il prossimo acquisto under del Bari. Il centrocampista classe 2000, di proprietà della Sampdoria, andrebbe ad arricchire il reparto rappresentando l’alternativa a D’Errico e Maita. 35 gare condite da 5 reti nella scorsa stagione e un percorso di crescita importante che lo porterebbe a diventare una pedina nello scacchiere di Mignani. Il giocatore avrebbe espresso la sua piena volontà di trasferirsi a Bari, rifiutando altre proposte. Ora tocca a Polito trovare un accordo con Faggiano e cercare di portare il calciatore in ritiro già dal 7 luglio. Meno di una settimana di tempo ma l’impressione è quella che l’affare possa andare in porto. Altro obiettivo per l’inizio del ritiro è Francesco Vicari, difensore della Spal. Anche in questo caso l’accordo con il calciatore è cosa fatta ma manca ancora l’intesa con la società proprietaria del cartellino. Lunedì, infine, previsto il raduno. Tre giorni di visite e test, poi la partenza per Roccaraso dove si aspettano anche altri colpi over per rendere il Bari più competitivo.