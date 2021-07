Dall’APSS l’ok per gli allenamenti collettivi

SSC Bari rende noto che, alla luce dei risultati dei nuovi cicli di tamponi effettuati, che hanno ridotto a 4 il numero complessivo dei calciatori positivi, l’APSS di Trento, prendendo atto dell’avvenuto contenimento del focolaio, ha concesso il via libera al gruppo squadra per la ripresa degli allenamenti collettivi.