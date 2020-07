Ssc Bari | Contro la Carrarese spazio a Maita?

Condividi

Un solo risultato a disposizione al termine dei 90 minuti per conquistare la finale, un atteggiamento che deve mutare per vincere la gara. Quello che scenderà in campo contro la Carrarese dovrà essere un Bari capace di gestire il pallone e allo stesso tempo soffrire. Vivarini pensa alla formazione da contrapporre al 4231 dei toscani, rapidissimi negli ultimi metri con Calderini, Valente e Foresta. La difesa ha dato garanzia e molto probabilmente sarà la stessa, si riflette a centrocampo dove Maita e Schiavone non sono entrati benissimo ma potrebbero offrire più palleggio rispetto a Scavone e Hamlili. Soprattutto l’ex capitano del Catanzaro, da sempre in cima alle idee del tecnico, potrebbe avere una chance dal primo minuto a dispetto proprio di Scavone. Difficile toccare Bianco, da sempre sinonimo di equilibrio in mediana. In avanti sembrano salde le posizioni di Antenucci e Simeri. Da una parte la qualità del capocannoniere, dall’altra l’agonismo del napoletano, che quando si tratta di lottare è sempre il primo a mettere la gamba. Dall’altra parte l’attacco sarà guidato dall’ex Barletta Infantino. L’unico ex sarà Luigi D’Ignazio, a Bari nella prima parte della passata stagione.