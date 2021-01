Il Bari ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Pietro Cianci.

Il calciatore ha subito una lesione distrattiva dei muscoli dell’arco plantare e ha già intrapreso il programma personalizzato di recupero. Difficile, se non impossibile, vederlo in campo almeno per i prossimi due incontri, in programma mercoledì e domenica prossimi.