La Lega Pro, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate, ha disposto che la gara valida per l’8a giornata del Girone C tra Bari e Juve Stabia, in programma allo stadio San Nicola domenica 8 novembre ’20, abbia inizio alle ore 15:00 e non alle ore 17:30 come precedentemente comunicato. Nel frattempo Auteri pensa al 4-2-3-1.