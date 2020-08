Ssc Bari | Bolzoni e Nannini a Lecco, Andreoni a breve in ritiro

Condividi

Inizia una nuova settimana per il Bari targato Auteri. La prima completa in cui le doppie sedute di allenamento si alterneranno alle partitelle in famiglia e al lavoro in palestra. Nelle ultime ore si è lavorato molto sull’intensità e sul possesso palla sotto pressione. Una situazione di gioco che il tecnico siciliano spera di vedere spesso in campionato, perché sara’ la sua squadra a dettare il gioco e i tempi. Meglio cominciare a lavorare da subito. Ne e’ sembrato soddisfatto il presidente Luigi De Laurentiis che ha raggiunto il ritiro di Cascia nelle scorse ore, lasciando la Campania per dare un saluto alla comitiva biancorossa.Con lui c’era anche il direttore sportivo Giancarlo Romairone, impegnato sul mercato. Il dirigente ligure sa che dovrà prima lavorare su quello in uscita e in tal senso sembrano in dirittura d’arrivo i passaggi al Lecco sia di Francesco Bolzoni che dunque resterà nella cittadina lombarda e sia di Cosimo Nannini giunto da Piacenza dopo la fine del prestito. Alla lista di nomi avvicinati al Bari in questa sessione di mercato, si avvicina quello di Vid Belec, portiere sloveno classe 1990 è in uscita dalla Sampdoria, corteggiato però anche da club di serie B. Intanto il Catanzaro vuole risposte immediate su Daniele Celiento e Carlo De Risio, il primo difensore il secondo centrocampista. Il club Calabrese vorrebbe un’ offerta prima di giovedì e in tal senso sta spingendo sull’acceleratore. E’ praticamente fatta invece per Cristian Andreoni, terzino destro ex Ascoli che si e’ legato alla società biancorossa per ben tre anni.