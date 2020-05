Ssc Bari | Biancorossi pronti a tornare in campo. De Laurentiis: “Abbiamo un obiettivo da centrare”

Condividi

Meglio feriti che morti dicono di solito i saggi e in effetti il Bari qualora fosse passata la linea del merito sportivo sulla quarta società da promuovere in serie B sarebbe praticamente morto, perché i calcoli avrebbero dato ragione al Carpi. Il Consiglio federale contrariamente all’Assemblea ha acceso il semaforo verde anche sulla C e dunque il Bari si può giocare sul campo la promozione. Il presidente Luigi De Laurentiis ha espresso la sua soddisfazione sulla pagina ufficiale del Club, ma – ha sottolineato che si tratta solo di un primo step. Bisognerà poi capire quali saranno i tempi e le modalità di ripresa, ma è innegabile che aprire al ritorno in campo va di concerto con la nostra volontà. Vedremo nel dettaglio i protocolli per la ripresa per poterci così preparare al meglio. Abbiamo un obiettivo da centrare" – ha tuonato il n.1 biancorosso. La squadra come noto, non ha mai lasciato il capoluogo pugliese da quando è iniziato il lockdown e i calciatori voglio no ora capire se è il caso si prendersi una settimana di vacanza oppure no. Questo dipenderà dalla riunione in programma il prossimo 28 di maggio. Perché se è vero che il Consiglio ha deliberato per la ripresa del campionato, la soluzione verosimile sarebbe, per la terza serie , giocarsi solo i playoff e i playout. Già ma quando? A metà giugno, magari dopo il 14 oppure a luglio quando la serie B avrà terminato la stagione e quindi si potranno giocare gli spareggi in contemporanea. Questo è il dubbio che assale la società e i calciatori. Per il momento dunque gli allenamenti di squadra sono ancora bloccati.