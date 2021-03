Ssc Bari: Bianco “Possiamo vincere e perdere con tutti. Così non vinci i playoff”

Raffaele Bianco ha analizzato il momento della sua squadra in conferenza stampa dopo il primo gol con la maglia del Bari e a 4 giorni dalla sfida con la Vibonese.

“Sono d’accordo col mister: queste cinque partite devono essere il preludio ad un grandissimo play-off. Se ci arriviamo dopo cinque vittorie, avremo uno slancio diverso. Mi è capitato di vincere i play-off da quarti o quinti. Poi però ce la si gioca su episodi sottili”.

“La striscia che abbiamo passato di risultati poco felici e il ritiro ci hanno messo di fronte alla realtà. Non siamo ancora del tutto fuori, possiamo vincere e perdere con chiunque. Quando è così i campionati non li vinci, e nemmeno i playoff. Dobbiamo essere solidi, forti, subire pochissimo. Non mi piace fare paragoni ma l’anno scorso si subiva pochissimo, forse si creava meno, ma davamo quell’impressione lì. Quest’anno questo è venuto a mancare: con mister Auteri si giocava in altro modo. Contro la Ternana potevamo chiudere la partita sul 3-0, poi per un episodio la riapri e rientri nel dramma”.