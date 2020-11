Condividi

SSC Bari rende noto che il secondo tampone di controllo effettuato su mister Gaetano Auteri ha confermato la negatività per il tecnico biancorosso che raggiungerà nelle prossime ore il gruppo squadra e potrà così essere in panchina in occasione della sfida alla Casertana in programma domani al 'Pinto' alle ore 15:00.