Ssc Bari | Al via il ritiro, nessuna amichevole in programma. La lista dei convocati

Seduta di lavoro mattutina per mister Auteri e i suoi ragazzi che, sul prato verde del San Nicola, hanno lavorato inizialmente sull’aspetto atletico passando poi ad esercitazioni tecniche con il pallone, tornato dunque protagonista.

Nel primo dopo pranzo, il gruppo biancorosso è partito alla volta di Cascia dove, fino all’8 settembre, è in programma il ritiro precampionato. Da domani mattina i ‘galletti’ saranno impegnati al centro sportivo ’Magrelli Active’ per gli allenamenti, mentre l’hotel ‘La Corte’ farà da quartier generale.

Le sedute di allenamento verranno svolte a porte chiuse in ottemperanza ai protocolli sanitari in vigore che non permettono assembramenti di nessun genere, ne possibilità di autografi o selfie con il gruppo squadra.

Ecco la lista dei convocati per il ritiro di Cascia:

PORTIERI: FRATTALI, MARFELLA, LISO

DIFENSORI: BERRA, CIOFANI, CORSINELLI, COSTA, DI CESARE, PERROTTA, ESPOSITO, SABBIONE, NANNINI

CENTROCAMPISTI: BIANCO, FOLORUNSHO, HAMLILI, MAITA, SCAVONE, SCHIAVONE, BOLZONI, KUPISZ

ATTACCANTI: ANTENUCCI, NEGLIA, D’URSI, SIMERI, TERRANI