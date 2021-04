Ssc Bari | Ad Avellino tornano Sarzi Puttini, Sabbione, Cianci e De Risio

Non un’ultima spiaggia ma una sfida importantissima per testare le condizioni in vista dei playoff. Il Bari sarà ospite dell’Avellino nell’anticipo di sabato prossimo al Partenio Lombardi, in programma alle ore 17.30 e che noi di Antenna Sud trasmetteremo in diretta in esclusiva in chiaro sul digitale terrestre. Massimo Carrera, reduce da due successi nelle ultime gare sarà ospite di una squadra che precede il Bari in classifica di 4 punti e che con la sconfitta di Terni ha abbandonato le speranze di poter ancora competere per il primo posto. Braglia tornerà al 3-5-2 e riabbraccerà Carriero e De Francesco, negativizzati dopo l’ultimo ciclo di tamponi, ma perderà Santaniello, che non sarà a disposizione per la sfida del Partenio. Dal canto suo Carrera ritrova Daniele Sarzi Puttini e Sabbione, che ormai lavorano con i compagni. Incremento di lavoro in campo per Celiento; tabella specifica di recupero per Andreoni, in via di guarigione dalla tendinopatia cronica dell’achilleo destro e Citro, che ormai ha finito la stagione dopo la lesione al legamento crociato sinistro. Rientreranno dalla squalifica Cianci e De Risio, che rappresenterà quell’alternativa in più in un centrocampo che molto probabilmente sarà a 3, così come sabato scorso a Vibo. Designata anche la quaterna arbitrale del match: dirigerà il signor Marco D’Ascanio della sezione di Ancona, assistenti Marco Ceccon della sezione di Lovere e Claudio Gualtieri della sezione di Asti. Quarto ufficiale sarà Daniele Rutella della sezione di Enna.