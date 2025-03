Foggia, terribile schianto lungo la SS673: 3 feriti gravi

Foggia – Un terribile incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 5 Marzo lungo la SS673 (Tangenziale), in corrispondenza del km 19,100. Per cause ancora da accertare, quattro auto avrebbero impattato fra loro causando il ribaltamento di uno dei veicoli e il ferimento di quattro persone in totale. Il più grave è stato traportato con elisoccorso presso l’Ospedale di San Giovanni Rotondo, gli altri tre – di cui due in codice rosso ed uno in codice giallo – presso l’Ospedale Riuniti del capoluogo dauno.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia, le squadre dell’Anas che hanno chiuso temporaneamente il traffico in direzione Foggia, e le Forze dell’Ordine che hanno avviato le indagini per comprendere l’esatta dinamica del sinistro.

