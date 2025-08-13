13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Ciro Danucci

SS. Taranto, ufficiale: panchina affidata a Ciro Danucci

Dante Sebastio 13 Agosto 2025
centered image

La SS Taranto ha ufficializzato la nomina di Ciro Danucci come nuovo allenatore della prima squadra. La scelta è ricaduta sull’ex centrocampista di Carosino (Taranto) per le sue qualità di leadership, la consolidata esperienza e la capacità di trasmettere una mentalità vincente.

L’obiettivo dichiarato della società è affrontare un campionato ambizioso, puntando a risultati di prestigio e a un percorso di crescita costante.

Contestualmente, il club ha reso noto di aver definito anche la composizione dello staff tecnico che affiancherà il nuovo mister per la stagione 2025/2026.

La SS Taranto ha rivolto a Danucci e al suo team i migliori auspici, con la volontà di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati e regalare soddisfazioni alla tifoseria ionica.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Cerignola e Latina, ipotesi di scambio tra Gagliano e Petermann

13 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

L’ex Taranto Battimelli nel mirino di Casertana e Picerno

13 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, mercato: nel mirino Domenico Santoro

13 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Milan-Bari, minuto di silenzio e lutto al braccio in memoria di Elliot Verreth

13 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Casarano, nel mirino Bright Gyamfi per la fascia destra

13 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Fidelis Andria, arriva il portiere Giardino in prestito dal Parma

13 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Pnrr, a Lombardia e Campania il 20% dei fondi. Alla Puglia 9,4 mld

13 Agosto 2025 Antonio Bucci

Cerignola e Latina, ipotesi di scambio tra Gagliano e Petermann

13 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Bari, controlli sui rifiuti: 66 multe in una settimana ai trasgressori

13 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

L’ex Taranto Battimelli nel mirino di Casertana e Picerno

13 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello