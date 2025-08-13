SS. Taranto, ufficiale: panchina affidata a Ciro Danucci

La SS Taranto ha ufficializzato la nomina di Ciro Danucci come nuovo allenatore della prima squadra. La scelta è ricaduta sull’ex centrocampista di Carosino (Taranto) per le sue qualità di leadership, la consolidata esperienza e la capacità di trasmettere una mentalità vincente.

L’obiettivo dichiarato della società è affrontare un campionato ambizioso, puntando a risultati di prestigio e a un percorso di crescita costante.

Contestualmente, il club ha reso noto di aver definito anche la composizione dello staff tecnico che affiancherà il nuovo mister per la stagione 2025/2026.

La SS Taranto ha rivolto a Danucci e al suo team i migliori auspici, con la volontà di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati e regalare soddisfazioni alla tifoseria ionica.

