SS Taranto, richiesta di rinvio per le prime due giornate di campionato

La stagione sportiva 2025/2026 del nuovo Taranto Calcio potrebbe partire in ritardo. Nella giornata odierna, la segreteria generale del club ha inoltrato al Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti una richiesta formale di posticipo delle prime due giornate di campionato.

La decisione giunge dopo l’inserimento nel girone di due squadre ripescate, per le quali è già stato disposto il rinvio dell’esordio stagionale. In un’ottica di uniformità e di rispetto della regolarità sportiva, la società rossoblù ha ritenuto opportuno chiedere lo stesso trattamento per le proprie gare in programma nelle prime due settimane.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author